Названы места с высоким риском заразиться COVID-19

https://static.news.ru/photo/3a3730dc-ae5f-11ea-882c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний назвал наиболее опасные с точки зрения угрозы распространения коронавируса места. К ним относятся пространства со скоплением людей, такие, как офисы, кинотеатры, религиозные учреждения и театры. При этом риск заразиться от контакта с поверхностью или на свежем воздухе в исследовании оценивается как очень низкий.

Также сотрудники центра пришли к выводу, что для заражения необходимо попадание в организм тысячи вирусных частиц. Учёные проанализировали, что при дыхании переносчика в воздух попадают около 20 вирусных частиц в минуту, при разговоре — 200, а когда переносчик кашляет или чихает — 200 миллионов частиц.

В связи с этим специалисты пришли к выводу, что наиболее высок риск заразиться на спортивных аренах или концертах, в кинотеатре, на работе и в школе, заведениях общепита и других закрытых помещениях с большими скоплениями людей.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Всего в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса на 14 июня, выявлено более 7 786 000 инфицированных, более 430 тысяч человек умерли. Больше всего заражённых находятся в США, Бразилии и России.

Ранее NEWS.ru писал, что международная группа учёных пришла к выводу, что коронавирус нового типа не только осложняет течение болезни у больных диабетом, но может и спровоцировать развитие диабета. Так, у COVID-пациентов были выявлены случаи приобретения диабета с аномальными эндокринными изменениями, включая серьёзные, угрожающие жизни проявления.