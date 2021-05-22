Названы лучшие продукты для быстрого похудения

Желающим быстро похудеть стоит приглядеться к таким овощам, как лук, шпинат и сельдерей. В них много калия, клетчатки, а также фолиевой и аскорбиновой кислот, рассказала «Известиям» врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачёва.
Чтобы эти продукты лучше усвоились, специалист
Клетчатка и фруктовые кислоты стимулируют пищеварение, заметное количество магния, марганца, калия помогают поддержать энергетический обмен, передачу нервных импульсов на должном уровне, — рассказала Пугачёва.
Диетолог также рекомендует употреблять огурцы и свёклу вместе с ботвой. Для антисептического и антиоксидантного воздействия, по её словам, нужно включать в рацион острые и пряные овощи, в частности хрен, чеснок, перец чили, горчицу.
Ранее жительница Индии раскрыла секрет своего похудения. За два года женщине удалось избавиться от 50 килограммов лишнего веса. По словам 30-летней Чанчал Малхотры, её максимальный вес составлял 125 килограммов, однако за два года он смогла достичь отметки в 73 килограмма. Она уточнила, что проблемы начались после развода родителей, из-за чего пристрастилась к вредной пище.