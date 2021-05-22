Названы лучшие продукты для быстрого похудения

https://static.news.ru/photo/2c32f90a-bb90-11eb-93a6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Желающим быстро похудеть стоит приглядеться к таким овощам, как лук, шпинат и сельдерей. В них много калия, клетчатки, а также фолиевой и аскорбиновой кислот, рассказала «Известиям» врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачёва.

Чтобы эти продукты лучше усвоились, специалист советует заправлять их растительным маслом. Также быстрее похудеть помогут все виды капусты, поскольку овощ содержит витамины, пищевые волокна, кальций, магний. Кроме этого, квашеная капуста полезна для кишечника.

Клетчатка и фруктовые кислоты стимулируют пищеварение, заметное количество магния, марганца, калия помогают поддержать энергетический обмен, передачу нервных импульсов на должном уровне, — рассказала Пугачёва.

Диетолог также рекомендует употреблять огурцы и свёклу вместе с ботвой. Для антисептического и антиоксидантного воздействия, по её словам, нужно включать в рацион острые и пряные овощи, в частности хрен, чеснок, перец чили, горчицу.

Ранее жительница Индии раскрыла секрет своего похудения. За два года женщине удалось избавиться от 50 килограммов лишнего веса. По словам 30-летней Чанчал Малхотры, её максимальный вес составлял 125 килограммов, однако за два года он смогла достичь отметки в 73 килограмма. Она уточнила, что проблемы начались после развода родителей, из-за чего пристрастилась к вредной пище.