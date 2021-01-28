Названы ложные симптомы COVID-19

https://static.news.ru/photo/e1dd3f9c-6bbc-11ea-acc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Боль в горле, першение и кашель не являются показателями заражения COVID-19 и более характерны для ОРВИ. Об этом сообщил врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

По словам медика, при ОРВИ происходит поражение одного из отделов дыхательной системы, в то время как при коронавирусе страдают, в первую очередь, носовая полость и лёгкие. Однако першение, кашель и боль в горле при поражениях гортани и трахеи также встречаются, подчеркнул Вознесенский в интервью радио Sputnik.

Что касается ломоты в теле, головной боли и повышения температуры, то эти симптомы могут отмечаться при любой инфекции, подчеркивает врач. Для определения точного диагноза необходимо проводить анализы.

Кроме того, Вознесенский отметил, что многие люди склоны «накручивать» себя, проявлять повышенную тревожность. Такие граждане могут найти симптомы коронавируса даже в той ситуации, когда на самом деле они ничем не болеют.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что граждане России уже в 2021 году смогут отказаться от ношения медицинских масок. Об этом писал NEWS.ru.