Названы лекарства, после которых нельзя садиться за руль

https://static.news.ru/photo/2533a87e-cafb-11ea-bbd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com

Автомобилистам следует внимательно изучать инструкцию перед приёмом лекарств, некоторые из них притупляют внимание, их не рекомендуется принимать перед поездкой. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев, член движения автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов.

По словам эксперта, ряд лекарств притупляет внимание и их не следует принимать перед поездкой. Кроме того, некоторые препараты при проверке дают такой же результат, как алкоголь или наркотики. Поэтому, если даже в инструкции ничего не говорится про управление автомобилем, необходимо внимательно изучить состав препаратов.

Так, если в составе лекарства содержится кодеин, в тесте он покажет тот же результат, что и героин. Также положительный тест на наркотики даёт фенобарбитал. После приёма этого препарата садиться за руль нельзя в течение нескольких дней.

Самое опасное средство — это, например, корвалол. Мало того, что он чаще всего на основе спирта: если вы только что его выпили, может показать алкогольное опьянение. Так ещё и покажет наркотическое опьянение, потому что в него входят вещества, которые в анализе показываются как наркотики. Если вы выпили корвалол, должна пройти неделя, чтобы водитель был в полной уверенности, что тест ничего не покажет, — рассказал эксперт.

Если же человек плохо себя чувствует, ему просто не следует садиться за руль. Такая рекомендация содержится в том числе в ПДД.

Что касается распространённого мифа о квасе или кефире, то их бояться как раз не стоит, уверяет эксперт.

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