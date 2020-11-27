Названы критерии госпитализации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5a2f021c-30cc-11eb-bbeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больные коронавирусом в Москве госпитализируются на основании клинической картины, а не по формальным показателям. Об этом заявил руководитель московской скорой помощи Николай Плавунов.

Ранее стало известно, что московские скорые теперь будут забирать пациентов только с поражением лёгких выше 50%. До этого оно должно было составить 25%. Кроме того, бригады скорых перестанут проводить тесты на COVID-19 взрослым.

Все нуждающиеся пациенты с коронавирусной инфекцией госпитализируются для лечения в стационар на основании клинической картины, главным показателем является состояние пациента, а не формальные показатели, — цитирует РИА Новости Плавунова.

Он добавил, что большинство пациентов переносят коронавирусную инфекцию легко. При этом они получают бесплатные современные лекарственные препараты, находятся под наблюдением врача поликлиники и телемедицинского центра и вполне могут лечиться дома, без госпитализации.

При этом Плавунов подчеркнул, что в случае выявления в процессе наблюдения у больных признаков тяжёлого или длительного течения заболевания и развития осложнений, к ним выедет скорая помощь для доставки в стационар.

На территории России за прошедшие сутки выявили 27 543 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Данные цифры демонстрируют рекордный прирост за всё время пандемии.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме предложили для сотрудников скорой помощи в обязательном порядке организовать курсы по самообороне, чтобы обучить их избегать конфликтов, а также применять для самозащиты баллончики и электрошокеры.