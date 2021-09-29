Названы категории людей, которым нельзя есть груши

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Воздержаться от употребления груш всех видов рекомендуется людям с обострившимися болезнями органов пищеварения. Об этом в своём аккаунте в Instagram рассказала диетолог Светлана Фус.

По словам специалиста, груши содержат большое количество клетчатки, усиливающей перистальтику и раздражающей слизистую оболочку кишечника. Также в грушах содержится фруктоза, она вызывает газообразование.

Если у человека нет заболеваний ЖКТ, груши пойдут ему лишь на пользу, поскольку данный продукт является источником натуральных пищевых волокон: в 100 граммах груши содержится 14% суточной нормы, а также кремний (17%), медь (10%), железо (12%) и калий (6%).

Также среди компонентов, входящих в состав груши, значатся витамины группы В, фенольные соединения и дубильные вещества (танины).

Ранее диетолог предложила несколько альтернативных вариантов, способных заменить кофе.