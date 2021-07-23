Названы категории людей, которым полезно вегетарианство

Полностью отказаться от мяса стоит людям старше 45 лет. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказала кандидат медицинских наук, терапевт и диетолог Римма Мойсенко.

По мнению врача, переход на вегетарианскую диету в таком возрасте поможет сохранить молодость. Она предупредила, что в молодости увлекаться вегетарианство не стоит, поскольку идёт строительство организма с участием белков животного происхождения.

Мясные продукты у молодёжи должны быть первоочерёдными, но с возрастом это уже не так нужно, — пояснила Мойсенко.

После 45 лет, по словам диетолога, организм уже мало что строит и восстанавливает. При этом мясные продукты на уровне клеток запускают процессы, направление на торможение выведения токсических элементов из клеток, что ведёт к раннему старению.

Таким образом, в молодости вегетарианство — это отрицательный фактор для здоровья, а в зрелости и в старости — положительный фактор, резюмировала терапевт.

Ранее диетолог Ольга Кораблёва рассказала, что исключение мяса из рациона грозит дефицитом жизненно важных витаминов и минералов, анемией и проблемами с зубами. По словам врача, первые дни адаптации организма к существованию без мяса могут наблюдаться вздутие живота и газообразование. В дальнейшем переход на вегетарианскую пищу окажется чреват недостатком витаминов D, B12, йода, фосфора и кальция.