Названы калорийные продукты, которые надо есть даже худеющим Врач Оганезова: подсолнечное масло и пармезан нужно есть даже худеющим

Подсолнечное, сливочное и арахисовое масла, пармезан и печень трески, несмотря на высокую калорийность, нельзя исключать из рациона даже худеющим людям, считает врач-диетолог Госпиталя для ветеранов войн Евгения Оганезова. В беседе с изданием «Доктор Питер» она отметила, что перечисленные продукты очень полезны для организма.

Все эти продукты очень калорийны, преимущественно за счет жиров в своем составе. Однако увлекаться ими, несмотря на пользу, не стоит: одна лишь доза превратит лекарство в яд, и яд — в лекарство, — сказала врач.

Также к полезным, но калорийным продуктам она причислила орех-макадамию, кокосовое масло и кунжут. По словам специалиста, продукты — это не только калории, но еще микро- и макроэлементы, необходимые для жизни.

Проблема продуктов для похудения зачастую в том, что многие из них не более чем маркетинговые уловки и дань моде. Сахара во фруктовых соках зачастую больше, чем во вредной газировке, в обезжиренные продукты для вкуса тоже добавляется большое количество сахара, безглютеновые продукты приносят пользу только людям, больным целиакией, — добавила Оганезова.

Ранее врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, что одной из альтернатив шоколаду для восполнения серотонина является индейка, приготовленная на пару. Специалист также добавила, что не стоит пытаться заменить сладость продуктами на основе сои или цикория. Они являются суррогатом и не несут пользы. Лучше съесть 10 г обычного шоколада.