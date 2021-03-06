Названы идеальные продукты для похудения

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Продукты, которые реально помогают похудеть — это низкокалорийные овощи, такие как кабачки, баклажаны, огурцы, помидоры. Об этом сообщила врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева.

Эти продукты по большей части состоят из воды и клетчатки, поэтому ими быстро наедаешься. В список также можно включить зелень, рассказал врач «Российской газете».

На самом деле, все продукты, которые считаются продуктами для похудения, помогают слабо. И надеяться на их помощь никогда не стоит, — сказала Бурляева.

Она предостерегла желающих сбросить лишние килограммы от поедания только «продуктов для похудения». Как правило, это происходит из-за дезинформации, и люди могут просто навредить себе.

Лучший способ прийти в форму — соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. Что касается голода при соблюдении диеты — его можно утолить, поедая вышеперечисленные продукты, а также, например грибы и грейпфрут. Они обладают невысокой калорийностью и создают объём. Но напрямую, они конечно не ведут к похудению. Поэтому при заедании их хлебом с салом эффекта не будет.

Ранее NEWS.ru писал, что периодическое голодание неодинаково влияет на уменьшение жировой ткани в организме. Более того, они почти бесполезны в борьбе с жиром на животе. Именно поэтому люди, перепробовав разные диеты, часто не могут победить жир на животе. Исследование на мышах показало, что быстрее всех уходит подкожный жир. А вот брюшной оставался до последнего и быстро адаптировался к периодическим голодовкам.