Названы худшие способы лечения от алкоголизма Психиатр-нарколог Холдин: избавиться от алкоголизма одними травами не получится

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Избавиться от алкоголизма, принимая только травы, невозможно, рассказал NEWS.ru главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Мособласти Виталий Холдин. По его словам, такое самолечение не приведет к результату, а только усугубит течение алкоголизма.

Врач отмечает, что выдумано множество псевдометодов борьбы с болезнью. Это специальные травяные сборы и чаи, ударная доза меда, настойки из трав и даже порошок из панцирей раков.

Существует много трав, которые вызывают отвращение к алкоголю, но избавиться от болезни, принимая только их, к сожалению, не получится, — говорит Холдин.

Помимо этого, обращает внимание специалист, всегда найдутся и те, кто утверждает, что лечит алкоголизм по фото или продают порошок, который нужно подсыпать в еду больному, чтобы он перестал пить. В любом случае, самолечение не приведет к результату, а только усугубит течение алкоголизма, предупреждает он.

Современная медицина лечит алкоголизм, в первую очередь, медикаментозно. Работа идет сразу в нескольких направлениях — очищение организма от токсинов и отравления алкоголем, восстановление физического состояния, работа с психологом и психотерапевтом, — объясняет Холдин.

Поэтому, подчеркивает врач, самый действенный способ справиться с зависимостью — обратиться за помощью к специалистам.

Ранее Холдин рассказал, как детское шампанское может сломать жизнь ребенку. По его словам, покупка для застолья с участием детей сладкой газировки, стилизованной под шампанское, может в перспективе привести к тому, что ребенок уже в подростковом возрасте начнет употреблять алкоголь. Врач призвал родителей своим примером показывать детям, что праздник может обходиться без спиртного.