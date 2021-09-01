Названы группы населения с высоким риском смерти после COVID-19

Люди с хроническими заболеваниями входят в группу с высоким риском смерти от коронавируса. Об этом заявила телеканалу «Москва 24» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Это люди с тяжёлыми формами диабета, инсультом в анамнезе, заболеваниями сердца и тяжёлыми формами гипертонии, — перечислила она категории «группы риска».

По словам Ярцевой, дело осложняется тем, что многие люди просто не знают о своих хронических недугах. Их выявляют уже после того, как пациент попадает в больницу с коронавирусом.

Она подчеркнула, что, если у перенёсшего COVID-19 человека нет хронических заболеваний, повышенный риск смерти ему в целом не грозит. При этом Ярцева выделила возрастную группу, в которой по тем или иным причинам есть высокая вероятность летального исхода.

В ней находятся мужчины в возрасте от 45 лет с избыточной массой тела и привычкой к курению. Кроме того, большому риску подвержены пожилые женщины-диабетики с лишней массой тела и малоподвижным образом жизни.

Переболевшим коронавирусом людям Ярцeва посоветовала записаться на консультацию к терапевту. Врaчу нужно объяснить, что вы хотите пройти обследование для снижения рисков возможных ослoжнений. От этого будет выстраиваться дальнейшая тактика лeчения.

Ранее доктор медицинских наук Василий Власов рассказал, что диагностика COVID-19 затруднена до тех пор, пока не появляются специальные симптомы, прежде всего потеря обоняния. Все остальные признаки характерны для любого респираторного заболевания, в том числе тяжёлой пневмонии.