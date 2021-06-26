Названы главные уловки недобросовестных врачей для «развода на деньги»

У недобросовестных врачей, единственная цель которых — побольше заработать на пациенте, есть несколько уловок, о которых предупредила врач-терапевт Алевтина Федина в беседе с агентством ПРАЙМ.

Она предупредила , что люди, не связанные с медициной, как правило, покупаются на сложные термины и могут быть намеренно введены в заблуждение нечестными врачами.

Этим чаще пользуются медики в частных клиниках, где за отдельную плату могут добавить пациенту ненужную электрокардиограмму или назначить анализы, в которых нет необходимости.

Наиболее уязвимой в этом вопросе категорией пациентов являются пенсионеры и ипохондрики. Федина предупредила, избежать подобных уловок можно, обратившись за вторым мнением к незаинтересованному врачу.

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