https://static.news.ru/photo/5b749fb6-cf97-11e9-a1a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press

Португальские учёные в поисках причин, вызывающих болезни сердца и сосудов, исследовали фактор наследственности, а также влияние образа жизни.

В исследовании учёных приняли участие более тысячи добровольцев. У 555 человек имелась ишемическая болезнь сердца, а 520 человек были здоровы и составили контрольную группу. Эксперты проанализировали генетическую предрасположенность и наличие факторов риска — курения, малоподвижности, диабета, повышенного уровня холестерина и давления.

В результате выяснилось, что в группе добровольцев с больным сердцем было более значительным влияние генетики, но также при этом более 73% из них имели вредные привычки.

Учёные пришли к выводу, что если человек подвержен факторам риска, то роль генетики оказывается уже несущественной. По их мнению, людям с плохой наследственностью особенно важно вести здоровый образ жизни, пишет « Медикфорум ».

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