Названы главные отличия женского мозга от мужского LIFE.ru: женский мозг работает активнее мужского

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Женский мозг работает активнее мужского благодаря более развитой префронтальной коре, пишет LIFE.ru. Как сообщает издание, кроме разницы в строении мозга у мужчин и женщин также разные ведущие полушария, которые они задействуют при решении задач.

Так, при обдумывании какого-то вопроса у мужчин больше работает левое полушарие, отвечающее за математические способности, а у женщин — правое, которое отвечает за чувства и интуицию. Помимо этого, у женщин и мужчин по-разному работают связанные с мозгом органы. В первую очередь они видят мир неодинаково, а также мужчины хуже различают изменения голоса. Мозг женщины запрограммирован на высокие частоты, и они способны уловить малейшие изменения интонации.

Кроме этого, у женщин лучше развито обоняние. Они могут распознать тончайшие ароматы мужских феромонов, сами этого не осознавая. Именно поэтому представительницы женского пола тестируют новые запахи в разрабатывающих парфюм компаниях, пишут журналисты. Вместе с тем женщины обладают лучшей интуицией и могут быстрее и более точно считывать эмоции окружающих.

Врач Ольга Шарапова ранее рассказала, что мужчины живут меньше женщин из-за особенностей накопления жира. По ее словам, у представителей сильного пола он скапливается вокруг внутренних органов, что увеличивает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.