Названы фатально тяжёлые последствия употребления парацетамола

Чрезмерное употребление парацетамола может привести к фатальным последствиям для организма, например, повредить печень и почки. Об этом пишет Live 24 со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). Как отметили в ведомстве, для сохранения здоровья принимать можно не более восьми таблеток жаропонижающего в течение 24 часов.

В NHS пояснили, что допустимая доза парацетамола для взрослых составляет одну или две таблетки по 500 мг до четырёх раз в течение суток.

Случайный приём одной или двух дополнительных таблеток вряд ли нанесёт вред, если вы не принимаете более восьми таблеток в течение 24 часов. Подождите не менее 24 часов, прежде чем принимать больше парацетамола, — говорится в сообщении.

Специалисты также предупредили, что парацетамол часто содержится в составе других препаратов, это важно учитывать, чтобы не превысить дозу. Кроме того, особую осторожность при приёме парацетамола следует соблюдать людям с аллергическими реакциями на лекарства.

При передозировке парацетамолом необходимо незамедлительно вызвать неотложную помощь.

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что аспирин — лекарственный препарат «с рисками», который помогает в критических ситуациях, но его приём может вызвать желудочное кровотечение. По её словам, безопасной заменой аспирину является парацетамол. Его можно принимать беременным женщинам и кормящим матерям.