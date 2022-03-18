Названы факторы риска по развитию деменции

Невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов рассказал, что риск возникновения деменции зависит от генетической предрасположенности, возраста, образа жизни, вредных привычек и уровня образования. По его словам, каждый десятый человек старше 65 лет страдает альцгеймерской деменцией, сообщает URA.RU.

Факторы риска — курение, малоподвижный образ жизни, абдоминальное ожирение, низкое образование, и физический труд, — заявил Гайфутдинов.

Он пояснил,что есть генетическая предрасположенность к деменции. При наследовании одной копии он увеличивается в два-три раза, при наследовании двух — в 12-15 раз повышается риск болезни Альцгеймера, уточнил врач.

Советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера, врач-кардиолог Ярослав Ашихмин ранее заявил, что хронический стресс катастрофически влияет на здоровье человека, приводя к инсульту и инфаркту. Из-за стресса, пояснил эксперт, у людей начинает повышаться артериальное давление, которое приводит к более тяжёлым последствиям. Высокое давление также может стать причиной ухудшения памяти, снижения мыслительной функции, а также ухудшения зрения, добавил кардиолог.