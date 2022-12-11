Названы детские привычки, приводящие к ожирению у взрослых Эксперт Смирнова: нездоровое питание у детей повышает риск ожирения во взрослой жизни

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Недостатки рациона ребенка повышают риск развития ожирения у человека во взрослом возрасте. Об этом ТАСС рассказала руководитель лаборатории демографии и эпидемиологии питания ФБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Смирнова. Она отметила, что особенно на это могут повлиять нехватка овощей и фруктов, избыток добавленных сахаров и соли в сочетании с низким потреблением кальция и железа.

Данные о фактическом питании детей дошкольного и школьного возраста в домашних условиях свидетельствуют об имеющихся отклонениях такового от принципов здорового питания. <...> Эти нарушения <...> могут стать факторами риска нарушения роста и развития, появления у детей избыточной массы тела и ожирения, а также других неинфекционных заболеваний во взрослой жизни, — сказала Смирнова.

Она привела данные исследования Росстата за 2018 год. В них сообщается, что распространение избыточной массы тела у детей в России составляет 17,1%, а ожирения — 9,9%.

Смирнова также отметила, что из-за пандемии коронавируса стали развиваться такие формы обучения детей, которые могут негативно повлиять на их образ жизни, включая питание. Речь идет, в частности, о внедрении дистанционного образования, которое, в совокупности со снижением двигательной активности и родительского контроля, может стать «пусковым механизмом для развития нарушений пищевого статуса».

Врач-невролог ЦКБ Управления делами президента РФ Гульжан Сакбаева ранее заявила, что из-за сложной школьной программы в России выросло число детей с патологиями, например, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Она добавила, что этот синдром диагностируют у школьников чаще остальных. Эксперт отметила, что еще одним фактором этого явления стало то, что детям стали раньше времени давать гаджеты.

В свою очередь врач-эндокринолог Ольга Нечаева рассказала, что организм человека не приспособлен для пассивного образа жизни и вредной пищи. Эксперт пояснила, что человеческий организм «спроектирован» под длительное движение, в противном случае механизм усвоения пищи и обмена веществ «ломается». Она добавила, что люди в попытке понять, что не так с телом, начинают сдавать дорогостоящие анализы на гормоны.