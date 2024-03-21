Названы четыре причины появления прыщей Малышева: еда не влияет на появление угревой сыпи

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Пища не влияет на появление угревой сыпи, заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач Елена Малышева. По ее словам, главная причина ее появления в подростковом возрасте — гормональная. А именно — мужские половые гормоны андрогены. Именно поэтому у мальчиков прыщей обычно больше, чем у девочек.

Главная причина прыщей — гормональная. <...> Потому что в подростковый период выбрасываются андрогены — мужские половые гормоны. У девочек тоже, потому что женские гормоны образуются из мужских, — пояснила врач.

В след за этим повышается выделение кожного сала, продолжила Малышева. На этом фоне размножаются бактерии и происходит воспаление, которое не дает выйти ему наружу, — происходит гиперкератоз и угревая болезнь распространяется. Поэтому выдавливать прыщи нельзя, предупредила она. Иначе в кровь может попасть инфекция.

При лечении угревой сыпи на первой, легкой стадии, когда их на лице менее 10, используются препараты, которые подсушивают кожу и убирают воспаление. Во второй стадии, когда прыщей от 10 до 40, применяются уже гормональные препараты. При этом мальчикам их не назначают, а прописывают системные препараты и антибактериальную терапию. Системные препараты используются и при лечении сыпи на третьей стадии, когда прыщей на лице уже более 40.

Ранее сообщалось, что в средствах от прыщей Estee Lauder’s Clinique, Target’s Up & Up и Clearasil обнаружили высокий уровень бензола — канцерогенного химического вещества. Исследователи подали петицию в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США с требованием отозвать потенциально опасную продукцию и пересмотреть отраслевые рекомендации.