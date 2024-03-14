Названы четыре неожиданных продукта, приводящие к камням в почках Гандельман: к камням в почках приводит употребление зелени и молочных продуктов

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К образованию камней в почках приводит употребление мяса, молочных продуктов, а также щавеля и шпината, заявил в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врач-кардиолог Герман Гандельман. При сочетании этих продуктов риск образования камней значительно увеличивается, отметил он. К таким же последствиям, по его словам, приводит недостаточное питье.

К образованию камней в почках приводят продукты, богатые щавелевой кислотой (это щавель и многие виды зелени, такие как шпинат). Пища, богатая пуринами (это мясо) и богатая кальцием (это молочные продукты), — сказал врач.

В той же передаче врач назвал болезни, которые являются «врагами почек». По его словам, это сахарный диабет, гипертония, атеросклероз и повышенный вес. Если у человека есть эти заболевания, нельзя откладывать их лечение, добавил он.

Ранее врач-нефролог Ольга Козина заявила, что самолечение при камнях в почках может привести к осложнениям. Специалист подчеркнула, что только медицинские работники могут оценить все факторы, чтобы эффективно вылечить мочекаменную болезнь у пациента. В некоторых случаях может понадобиться и удаление камня.

До этого преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов предупредил в беседе с NEWS.ru, что у любителей вина могут возникнуть пиелонефрит, камни в почках, поскольку почки также вынуждены работать с повышенной интенсивностью. Красное вино содержит высокий уровень токсичных металлов по сравнению с другими напитками, подчеркнул он.