Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами

https://static.news.ru/photo/a0992750-ea32-11e9-acf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alena Kalita/Russian Look

Появление так называемых синяков под глазами может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Об этом в интервью Пятому каналу рассказала врач-иммунолог кандидат медицинских наук Ксения Бочарова.

По словам медика, тёмные круги под глазами могут говорить о гипоксии — кислородном голодании тканей. Часто это может быть связано с дефицитом жизненно важных микроэлементов, заболеваниями печени и почек.

Кроме того, по мнению Ксении Бочаровой, появление синяков под глазами с возрастом может оказаться вариантом нормы, поскольку кожа вокруг глаз тонкая и с годами она ещё больше истончается.

Нужно уточнить наиболее частые медицинские проблемы, а это анемия, дефицит микроэлементов, заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, — отметила врач.

Также тёмные круги под глазами могут указывать на недосыпание, злоупотребление кофе, курение, долгую работу за компьютером.

Ранее специалисты назвали самые вредные для глаз гаджеты. Таковыми оказались устройства с маленьким экраном и мелким шрифтом.