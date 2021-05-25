Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами

Появление так называемых синяков под глазами может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Об этом в интервью Пятому каналу рассказала врач-иммунолог кандидат медицинских наук Ксения Бочарова.
По словам медика, тёмные круги под глазами
Кроме того, по мнению Ксении Бочаровой, появление синяков под глазами с возрастом может оказаться вариантом нормы, поскольку кожа вокруг глаз тонкая и с годами она ещё больше истончается.
Нужно уточнить наиболее частые медицинские проблемы, а это анемия, дефицит микроэлементов, заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, — отметила врач.
Также тёмные круги под глазами могут указывать на недосыпание, злоупотребление кофе, курение, долгую работу за компьютером.
Ранее специалисты назвали самые вредные для глаз гаджеты. Таковыми оказались устройства с маленьким экраном и мелким шрифтом.