Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта

https://static.news.ru/photo/34b4225c-b016-11e9-9977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Неприятный запах изо рта — галитоз — может выступать признаком серьёзных заболеваний. Об этом рассказала врач-терапевт Арина Жегалина.

В интервью Пятому каналу врач поведала , что с галитозом сталкиваются до 70% людей и в 90% случаев запах свидетельствует о стоматологических заболеваниях и заболеваниях лор-органов.

Это запущенный кариес, это выраженный пародонтоз, кровоточивость зубов, — отметила Жегалина.

Также запах изо рта может свидетельствовать о развитии синусита или воспалении нёбных миндалин. Симптом может сопровождать заболевания желудка, кишечника, печени.

Чтобы устранить проблему, Арина Жегалина рекомендует следить за гигиеной полости рта и регулярно обращаться к стоматологу, а также проверяться у лор-врача, терапевта и гастроэнтеролога.

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