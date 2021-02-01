Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта

Неприятный запах изо рта — галитоз — может выступать признаком серьёзных заболеваний. Об этом рассказала врач-терапевт Арина Жегалина.
В интервью Пятому каналу врач
Это запущенный кариес, это выраженный пародонтоз, кровоточивость зубов, — отметила Жегалина.
Также запах изо рта может свидетельствовать о развитии синусита или воспалении нёбных миндалин. Симптом может сопровождать заболевания желудка, кишечника, печени.
Чтобы устранить проблему, Арина Жегалина рекомендует следить за гигиеной полости рта и регулярно обращаться к стоматологу, а также проверяться у лор-врача, терапевта и гастроэнтеролога.
Ранее NEWS.ru сообщил о том, что назван самый ранний признак артрита.