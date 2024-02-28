Названы болезни, которые могут стать следствием плохой чистки зубов The Sun: плохой уход за зубами может стать причиной инсульта и диабета

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Ответственный подход к чистке зубов может снизить риск возникновения целого ряда заболеваний, пишет The Sun, ссылаясь на несколько тематических исследований. По данным издания, ученые выяснили, что плохой уход за зубами может спровоцировать пневмонию, диабет и даже инсульт.

Согласно нескольким крупным исследованиям, если вы страдаете от заболевания десен, вероятность сердечного приступа или инсульта у вас в три раза выше, — сказано в публикации.

Как утверждают эксперты, бактерии из полости рта могут проникать в кровоток, вызывая закупоривание артерий. Как следствие, сердцу требуется больше усилий для перекачивания крови.

Еще одна неочевидная болезнь, которая может стать следствием проблем с зубами, — пневмония. По данным исследователей, причиной тому часто является застарелый зубной налет.

Это связано с тем, что бактерии могут попадать через зубы при вдыхании и опускаться в легкие, где могут вызвать инфекционное заболевание, — уточнили авторы.

Кроме того, бактерии в полости рта могут провоцировать инфекционные заболевания с последующим повышением уровня сахара в крови. Из-за этого есть риск появления диабета.

В то же время новое исследование тайваньских ученых показало, что люди с хроническими заболеваниями десен в 1,7 раза чаще сталкивались с болезнью Альцгеймера. Бактерии, вызывающие воспаление десен, могли оседать в мозге, сказано в статье.

Ранее эксперты пришли к выводу, что тяга к сладкому может свидетельствовать о развитии у человека болезни Альцгеймера. Причиной тому является потеря вкуса и обоняния, что часто наблюдается у людей с деменцией. Кроме того, болезнь часто приводит к депрессии, а сладости являются источником серотонина, способного обеспечить кратковременное улучшение самочувствия.