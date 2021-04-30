Названы 3 упражнения для россиянок, у которых «лицо ползёт вниз»

Популярный в мире фейсфитнес начал приобретать широкую известность и в России. Появились десятки блогеров и экспертов, которые рассказывают, как бороться с силой гравитации не позволить лицу "обвиснуть".
Простой и достаточно эффективный способ борьбы с "бульдожьими щёчками" обещает 48-летняя блогер и предпринимательница Светлана Мухина. Она выложила в своём TikTok видео, на котором показывает три простых упражнения, которые выправят осанку, что в свою очередь, должно подтянуть мышцы на лице.
Мне 48 лет. Лицо ползёт вниз. Работаем с грудным отделом, возвращаем осанку и влияем на лицо. Делайте эти упражнения каждый день 15 минут и никакая гравитация не страшна, - написала она на видео.