Названы 12 симптомов рака легких у некурящих The Sun: онкологи определили 12 симптомов рака легких у некурящих

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курение является причиной появления рака легких в семи случаях из 10, однако даже те, кто даже не касался сигарет, не застрахованы от этого заболевания, пишет The Sun, ссылаясь на онкологов Йельского университета. Эксперты предупреждают, что продолжительный кашель, боли в груди или одышка — повод насторожиться. Всего же они обозначили 12 симптомов рака легких у некурящих.

В некотором смысле рак легких у некурящих можно рассматривать как отдельное заболевание относительно рака легких, связанного с курением, поскольку оно обладает уникальными молекулярными и биологическими характеристиками и требует иного подхода при лечении, — сказано в публикации.

Как подчеркивают эксперты, у некурящих рак легких может развиваться медленнее. С другой стороны, у данной категории пациентов симптомы редко проявляются на ранней стадии, и рак обнаруживают, когда он уже успевает разрастись.

На этом фоне онкологи рекомендуют обращать внимание на следующие 12 симптомов: продолжительный и усиливающийся со временем кашель, кашель с кровью, боли в груди, одышка, проблемы с дыханием, охрипший голос, потеря аппетита и веса, усталость, дискомфорт при проглатывании, отек лица или шеи, а также рецидивирующие инфекции легких, включая пневмонию.

Ранее также стало известно, что ученые из Кембриджского университета работают над крупным проектом по разработке методики прогнозирования онкологии. Эксперты рассчитывают создать тест, позволяющий определить угрозу возникновения рака за годы до появления первых симптомов. Предполагается, что это даст врачам время для разработки более эффективных методик лечения болезни.