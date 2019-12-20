Все знают, что неправильное питание приводит к проблемам со здоровьем и появлению лишнего веса. Однако не все подозревают, какие именно ошибки в рационе встают на пути к здоровому образу жизни.
«МедикФорум»
Третья ошибка — питаться абы как. В этом случае организм недополучает достаточного количества витаминов и микроэлементов.
Среди ошибок также называются: недостаточное потребление чистой воды, нерегулярное питание, злоупотребление сладким и неправильный способ приготовления пищи.
Кроме того, неправильным является питание не в соответствии с возрастом и образом жизни, а также отсутствие интереса к ЗОЖ.
Специалисты отдельно выделяют неумение сдерживаться. Из-за обилия разнообразной пищи современному человеку всё сложней становится устоять перед искушением попробовать что-то новенькое и не всегда полезное.
Ранее учёные обнаружили продукты, которые вызывают бессонницу. Исследователи выяснили, что, отказавшись от продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов, человек может улучшить качество сна и избавиться от бессонницы, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен