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Все знают, что неправильное питание приводит к проблемам со здоровьем и появлению лишнего веса. Однако не все подозревают, какие именно ошибки в рационе встают на пути к здоровому образу жизни.

«МедикФорум» назвал 10 главных ошибок в питании современного человека. Первое: человек потребляет еды больше, чем ему необходимо, в результате увеличивается вес. Второе: обилие в рационе трансжиров сильно ударяет по иммунитету.

Третья ошибка — питаться абы как. В этом случае организм недополучает достаточного количества витаминов и микроэлементов.

Среди ошибок также называются: недостаточное потребление чистой воды, нерегулярное питание, злоупотребление сладким и неправильный способ приготовления пищи.

Кроме того, неправильным является питание не в соответствии с возрастом и образом жизни, а также отсутствие интереса к ЗОЖ.

Специалисты отдельно выделяют неумение сдерживаться. Из-за обилия разнообразной пищи современному человеку всё сложней становится устоять перед искушением попробовать что-то новенькое и не всегда полезное.

Ранее учёные обнаружили продукты, которые вызывают бессонницу. Исследователи выяснили, что, отказавшись от продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов, человек может улучшить качество сна и избавиться от бессонницы, писал NEWS.ru.