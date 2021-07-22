Названо влияние коронавируса на «сов» и «жаворонков»

Коронавирус способен превратить бодрствующих утром и днём людей, которых принято называть «жаворонками», в «сов», которые бодрствуют вечером и ночью. Об этом заявил РИА Новости невролог Эркин Шамсиев.

Он отметил , что россияне после перенесённой коронавирусной инфекции, иногда жалуются на энцефалопатию — заболевание, при котором дистрофически изменяется ткань мозга, приводящее к нарушению его функции.

В связи с этим у человека нередко возникают нежелательные реакции — нарушается сон, засыпание, деформируется система бодрствования, то есть «совы» могут стать «жаворонками» и наоборот, — пояснил специалист.

Шамсиев добавил, что таким пациентам часто назначают седативные препараты, поскольку люди не только испытывают трудности со сном, но и сталкиваются с другими психическими и психологическими проблемами.

Когда человек заражается коронавирусом, он сдаёт тесты ПЦР, на антитела, делает КТ лёгких, затем ЭКГ и многие другие процедуры, то есть проходит так называемую пертурбацию, не иначе как огонь, воду и медные трубы, — считает невролог.

По его мнению, перенесшему коронавирус человеку, чтобы наладить сон и избежать ненужных последствий, надо укреплять иммунитет — заниматься спортом, правильно питаться, по возможности отказаться от алкоголя и сигарет.

Ранее стало известно, что коронавирус при попадании в организм человека способен запустить процесс преждевременного старения. Об этом рассказал невролог Эркин Шамсиев. По его словам, процесс преждевременного старения связан как с нервным истощением на фоне стресса из-за болезни, так и с естественным влиянием вируса на организм.