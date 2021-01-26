Названо вещество, снижающее риск смерти от коронавируса

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У людей с высоким индексом омега-3 жирных кислот риск умереть от коронавируса намного ниже, чем у пациентов с дефицитом этого вещества. К такому выводу пришли американские учёные.

Специалисты из Института жирных кислот и Медицинского центра Сидарс-Синай в Калифорнии опубликовали исследование в журнале Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids. В нём приводятся доказательства того, что более высокий уровень омеги-3 в крови снижает риск летального исхода от COVID-19.

Учёные проанализировали на индекс омега-3 анализы крови, взятые у 100 пациентов с коронавирусом при госпитализации. Люди были сгруппированы в четыре группы. Выяснилось, что 13 смертей из 14 приходятся на группу с дефицитом омеги-3. Оказалось, что достаточное содержание этого вещества почти в четыре раза повышает риск не умереть от коронавируса.

Авторы исследования полагают, что низкий уровень омеги-3 может рассматриваться в качестве предиктора высокого риска смерти от COVID-19, а высокие уровни способны говорить о наличии защиты от тяжёлых вариантов течения болезни с быстрым высвобождением воспалительных цитокинов.

Учёные объясняют это тем, что длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты, такие как EPA и DHA, содержащиеся в рыбьем жире, обладают мощной биологической активностью и противовоспалительным действием, а также ослабляют чрезмерную воспалительную реакцию — цитокиновый шторм — одну из главных причин смерти при COVID-19.

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