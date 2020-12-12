Названо условие, при котором стакан воды натощак может привести к раку

https://static.news.ru/photo/85e6a882-3c71-11eb-88fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление слишком горячей или слишком холодной воды утром после пробуждения может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Правильным будет, если человек выпьет натощак небольшими глотками полстакана воды (примерно 150 мл). Слишком большое количество воды разжижает желудочную кислоту. Если после этого начать завтракать, то это может негативно сказаться на пищеварении и привести к заболеваниям желудка.

Вода должна быть комнатной температуры. Слишком горячая жидкость может стать причиной травмы пищевода и привести к раку. Слизистая оболочка пищевода очень нежная, и вода горячее 65 градусов может вызвать ожог. За один раз ничего не будет, но если регулярно пить такую воду, то нормальная структура клеток разрушается и могут появиться злокачественные образования.

Холодная вода так же плохо сказывается на людях с проблемами с желудком. Она стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, что может привести к дискомфорту и диарее. Не рекомендуется пить холодную воду людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупреждает пользователь WeChat.

Как писал NEWS.ru, американские учёные установили, что водопроводная вода вызывает онкологию из-за канцерогенных химикатов: примесей мышьяка, урана, радия, а также побочных продуктов дезинфекции. Исследователи определили, что у 100 тысяч пациентов рак развился из-за употребления воды из-под крана.

Ранее врачи выяснили, что постоянные боли в спине у мужчин могут указывать на прогрессирующий рак предстательной железы. Этот вид онкологии может вызвать развитие вторичного рака костей, симптомами которого являются постоянные боли в области спины или бёдер. Она усиливается в течение нескольких недель, а затем заболевание ослабляет кости и затрудняет передвижение.