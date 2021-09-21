Названо уникальное свойство авокадо для лечения диабета и ожирения

Учёные из Университета Гвельфа в Канаде назвали уникальное свойство авокадо, способное помочь в лечении диабета и ожирения. Как показало исследование, противостоять этим заболеваниям может содержащаяся в этом плоде уникальная молекула жира — авокаин В (AvoB), пишет Pravda.Ru.

Вещество AvoB было обнаружено в авокадо всего несколько лет назад и уже успело привлечь внимание специалистов благодаря своим противораковым свойствам. Теперь новое исследование показало, что оно способно противодействовать развитию диабета 2-го типа и ожирения.

Чтобы выяснить механизм влияние AvoB на метаболизм глюкозы и жира, учёные провели эксперимент на мышах. Они добавили его в рацион грызунов, предварительно кормив их в течение восьми недель кормом с высоким содержанием жира, пока у них не появилось ожирение и резистентность к инсулину. В результате опыта через пять недель часть мышей, которая получала AvoB, стала весить меньше и имела повышенную чувствительность к инсулину.

Похожее исследование учёные провели и с участием людей — добровольцы в течение двух месяцев употребляли в пищу от 50 до 200 мг AvoB.

Через два месяца они не обнаружили никаких негативных эффектов в печени, мышцах или почках и никаких признаков дозозависимой токсичности. Участники ещё и похудели, хотя эффект не был статистически значимым, — пишет издание.

В то же время специалисты считают, что одного употребления авокадо может быть недостаточно для того, чтобы человек ощутил пользу AvoB для здоровья. Для этого, по их словам, необходимо здоровое питание и физические упражнения.

Ранее австралийские учёные пришли к выводу, что причиной ожирения и инсулинорезистентности является дисфункция лимфатической системы брыжейки — органа пищеварительной системы человека, посредством которого полые органы брюшной полости крепятся к задней стенке живота.