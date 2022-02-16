Названо расстройство психики после COVID-19

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Испытание вакцин на людях с малым числом антител — это обычная практика, заявил телеканалу «360» доктор биологических наук, профессор Михаил Костинов. К этому могут прибегнуть для испытания «Спутника М» из-за того, что в Москве не удалось найти детей 6–11 лет без антител к коронавирусу.

Костинов уточнил, что такое уже случалось, например при испытании вакцины от пандемического гриппа. На другой год, когда возникла другая вакцина для испытаний, мы не могли найти чистых людей. И тогда...