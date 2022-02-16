Названо расстройство психики после COVID-19

Профилактолог Токарев назвал расстройство психики после COVID-19
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
23:53, 16 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал URA.RU, что у переболевших COVID-19 может развиться психоковид — осложнение, связанное с нарушением психического здоровья. Речь идёт о когнитивных и аффективных расстройствах, при которых могут возникнуть дефекты памяти, внимания, раздражительность и депрессия. При этом могут проявиться признаки психастенического синдрома, отметил врач.
Было выделено и описано ещё одно постковидное состояние — психоковид, нарушения психического здоровья, когнитивные и аффективные расстройства, включающие дефекты памяти и внимания, — поделился Токарев.
По его словам, специалисты в области психиатрии начали призывать к необходимости дополнительной диспансеризации и дальнейшей психологической реабилитации таких пациентов.
Ранее врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что люди, страдающие от бронхиальной астмы, тяжелее переносят штамм «омикрон». По словам врача, астма вызывает приступы удушья из-за отёка бронхов. Данное состояние увеличивает напряжение на респираторную систему во время болезни коронавирусом, отметил эксперт. С мнением специалиста согласился врач-пульмонолог Сергей Пурясев, который отметил, что больные, страдающие астмой, находятся под большим риском тяжёлых осложнений от любой вирусной инфекции, в том числе от «омикрона».