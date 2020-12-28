Названо отличие коронавируса от гриппа

https://static.news.ru/photo/947f3c66-4922-11eb-8744-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Коронавирус в отличие от гриппа является круглогодичной инфекцией, а не сезонной. Об этом заявил руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт пояснил, что COVID-19 хорошо распространяется и зимой, и летом, и осенью, чего нельзя сказать о гриппе.

Мы просчитали тот момент, что в отличие от гриппа, который является сезонным заболеванием и где надо использовать вакцину, которая может защитить на 3-4 месяца, данное заболевание [COVID-19] не является сезонным, оно уже это показало — оно круглогодично, — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что даже в профессиональной среде считается, что отличить грипп от простуды или COVID-19 достаточно сложно. Но есть несколько симптомов, которые с большой вероятностью указывают на данное заболевание. Это острое начало, высокая температура, выраженная интоксикация, кашель.

Для подтверждения диагноза есть соответствующие лабораторные и экспресс-методы. Прежде всего, это исследование методом ПЦР образца из носоглотки или ротоглотки. Также существуют экспресс-тесты, которые позволяют в течение 10 минут определить наличие возбудителя гриппа в мазке из носоглотки.

При этом Лиознов подчеркнул, что поставить окончательный диагноз и назначить правильное лечение может только врач, писал NEWS.ru.