Названо оптимальное время для употребления кисломолочных продуктов

Врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский заявил, что для нормализации микрофлоры кишечника кисломолочные продукты необходимо употреблять на голодный желудок. Он добавил, что после приёма пищи должно пройти не менее полутора часов. Эксперт отметил при этом, что для получения белка и кальция кисломолочную продукцию можно употреблять в любое время суток, сообщает радио Sputnik.

Кисломолочные продукты нормализуют микрофлору кишечника благодаря бифидобактериям. Чтобы получить максимум пользы от них, важно употреблять кисломолочные продукты на голодный желудок, — поделился Бобровский.

Он также рассказал, что в отличие от молока у кисломолочных продуктов есть большое преимущество — их белковые цепочки короче, поэтому они легче и быстрее усваиваются.

Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев ранее заявил, что совместный приём витаминов и лекарственных средств может привести к обратному и опасному результату. По его словам, может произойти снижение эффективности препаратов и проблемы с их усвоением. Он посоветовал принимать лекарственные препараты либо до приёма пищи, либо после. Эксперт при этом призвал обращать внимание на инструкцию по применению лекарственных препаратов.