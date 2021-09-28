Названо оптимальное время для ежегодной вакцинации от COVID-19

В будущем оптимальным временем для ежегодной вакцинации от коронавируса станет август, а от гриппа — сентябрь–октябрь. Такие варианты в беседе с РИА Новости озвучил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Оптимальное время для прививки от коронавируса — это август, а от гриппа — сентябрь–октябрь, — сказал медик, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Тимакова, прививку от коронавируса следует делать перед осенним обострением заболеваемости. Однако жаркая погода для этого не вполне подходит, так как при этом могут обостриться некоторые проблемы со здоровьем — например, повысится давление или произойдёт обезвоживание организма. В августе же жара традиционно спадает, и это — оптимальное время для прививки.

Ранее иммунолог Анатолий Альтштейн призвал власти к жёстким мерам в вопросах вакцинации от COVID.