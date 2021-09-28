16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Названо оптимальное время для ежегодной вакцинации от COVID-19

05:15, 29 сентября 2021
Названо оптимальное время для ежегодной вакцинации от COVID-19 Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В будущем оптимальным временем для ежегодной вакцинации от коронавируса станет август, а от гриппа — сентябрь–октябрь. Такие варианты в беседе с РИА Новости озвучил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Оптимальное время для прививки от коронавируса — это август, а от гриппа — сентябрь–октябрь, — сказал медик, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Тимакова, прививку от коронавируса следует делать перед осенним обострением заболеваемости. Однако жаркая погода для этого не вполне подходит, так как при этом могут обостриться некоторые проблемы со здоровьем — например, повысится давление или произойдёт обезвоживание организма. В августе же жара традиционно спадает, и это — оптимальное время для прививки.

Ранее иммунолог Анатолий Альтштейн призвал власти к жёстким мерам в вопросах вакцинации от COVID.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео