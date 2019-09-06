https://static.news.ru/photo/facfc2a0-d0f7-11e9-a68d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Американские учёные совместно с коллегами из Японии нашли средство, с помощью которого можно защититься от рака простаты.

Проведённое исследование показало, что употребление грибов три раза в неделю на 17% сокращает риск развития этого опасного заболевания.

К такому выводу специалисты пришли, наблюдая за 37 тыс. мужчин в возрасте от 40 до 79 лет.

По мнению исследователей, положительный эффект на здоровье оказывают содержащиеся в грибах антиоксиданты. В частности, особенно полезны шенки, шиитаке и маитаке, сообщает International Journal of Cancer.

Ранее News.ru писал о том, что группа исследователей из Сеула представила в России новую разработку: биомаркер нового поколения. Он позволяет диагностировать рак с помощью анализа мочи. Всего прибор выявляет до 10 видов различных заболеваний , в том числе — злокачественных новообразований, таких как рак простаты, легких, бронхов, поджелудочной железы, пищевода и кишечника. Точность теста составляет до 90%. Скорость определения результата — 5-10 минут.