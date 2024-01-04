Названо неочевидное и опасное влияние алкоголя на здоровье Врач Тарасова: алкоголь оказывает серьезное воздействие на головной мозг

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Одно из самых серьезных воздействий алкоголь оказывает на головной мозг, заявила «Вечерней Москве» врач-терапевт Евгения Тарасова. По словам специалиста, любые дозы спиртных напитков негативно влияют на нервную систему и постепенно человек начинает «тупеть».

Любые дозы спиртных напитков негативно влияют на нашу нервную систему, память, координацию. Постепенно человек тупеет, не может заниматься сложной умственной деятельностью, становится рассеянным и буквально деградирует, — предупредила Тарасова.

Врач также добавила, что алкоголь оказывает негативное влияние на психическое здоровье. Так, депрессия и тревожные расстройства могут быть связаны с чрезмерным потреблением спиртного. Как подчеркнула Тарасова, алкоголь не помогает справиться с эмоциональными проблемами или стрессом, а только усугубляет ситуацию.

Диетолог Елена Тихомирова ранее рассказала, что алкогольные коктейли могут нанести вред организму из-за большого содержания сахара. Врач также предупредила, что после употребления таких напитков на следующий день у человека может появиться сильная головная боль. Помимо этого, по ее словам, коктейли дают лишнюю нагрузку на печень и почки.