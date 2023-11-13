Названо мясо, способное вызвать преждевременные роды Хирург Умнов: употребление красного мяса может вызвать преждевременные роды

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Чрезмерное употребление красного мяса может вызвать преждевременные роды, заявил NEWS.ru преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов. Также, отметил он, этот продукт может вызвать появление атеросклеротических бляшек на маточных артериях.

Красное мясо. Чрезмерное его употребление может вызвать преждевременные роды. Также возможно появление атеросклеротических бляшек на маточных артериях, что приводит к ухудшению кровоснабжения органа, — предупредил врач.

Ранее Умнов рассказал, что риск рождения детей с тяжелыми патологиями кратно повышает употребление любого наркотического средства. Медик объяснил, что такие вещества нарушают работу всех внутренних органов и систем женщины, что не позволит плоду получать необходимые питательные элементы. По его словам, наркотики нарушают формирование систем нового организма. Это может привести к выкидышу или рождению малыша с уродствами.

Также врач рассказал, чем грозит употребление алкоголя при беременности. Это, отметил он, одна из причин женского бесплодия. Спиртные напитки нарушают гормональный баланс в организме, из-за чего в матке происходит изменение эндометрии. Это, в свою очередь, влияет на способность женщины вынашивать ребенка.