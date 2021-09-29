Названо меняющее внешность последствие COVID-19

После перенесённого COVID-19 у людей может измениться внешность, а именно цвет волос. Как заявила врач-трихолог и дерматовенеролог клиники НАКФФ Татьяна Егорова, у одной пациентки волосы начали расти на два тона светлее, чем до болезни, сообщает «Фонтанка».

Она была жгучей брюнеткой, а волосы начали расти русые. Болела тяжело, в стационаре. Такого я раньше не встречала, — цитирует Егорову издание.

Врач также назвала другие проблемы, с которым сталкиваются переболевшие. Она добавила, что через два месяца после перенесённого коронавируса у детей и взрослых начинают отслаиваться ногти и выпадать волосы. Егорова считает, что механизм действия коронавируса на организм человека предстоит изучать ещё не один год.

Отмечалось, что после коронавируса волосы восстанавливаются лишь у очень ограниченного числа людей. Поэтому необходимо обратиться к специалисту, который поставит точный диагноз, выявит причины выпадения и назначит подходящее лечение.

Ранее врач-невролог Александр Будик рассказал, что перемещение сосудов-«веточек» в голове переболевшего коронавирусом человека может стать причиной ухудшения работы мозга. Восстановить интеллект возможно, но это потребует помощи специалиста.