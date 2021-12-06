Названо количество россиян, которые боятся «омикрон»-штамма коронавируса

28% опрошенных изданием «ФедералПресс» россиян заявили, что не боятся нового штамма коронавируса «омикрон», при этом 19% уточнили, что у них есть прививка или «им всё равно». Только 17% респондентов признались, что боятся новой мутации COVID-19.
28% опрошенных заявили, что они не боятся нового штамма «омикрон», ещё по 19% ответили, что «у них прививка» и «им всё равно», — говорится в отчётах исследования.
Ещё 17% отметили, что переживают из-за возможных осложнений, которые могут возникнуть после заражения «омикроном».
Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что у людей, заразившихся «омикрон»-штаммом, болезнь протекает в более лёгкой форме.
По словам медика, такая ситуация, возможно, связана с ранними стадиями заражения пациентов. Поэтому может пройти несколько недель, прежде чем специалисты действительно поймут, у скольких заразившихся новым штаммом разовьётся тяжёлое заболевание.