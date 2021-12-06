Названо количество россиян, которые боятся «омикрон»-штамма коронавируса

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Учёные Пенсильванского университета и нескольких других научных организаций разработали жвачку, нейтрализующую коронавирус в слюне. После её использования уровни вирусной РНК упали до такой степени, что их стало сложно обнаружить, говорится в сообщении на сайте университета. Теперь специалисты намерены получить разрешение на проведение клинических испытаний.

Автор исследования Генри Дэниэлл до пандемии изучал белок ACE2 для лечения гипертонии, поскольку тот регулирует функционирование сосудистой системы. В ходе опытов было доказано, что инъекции ACE2 могут снизить вирусную нагрузку...