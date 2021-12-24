Названо количество мандаринов, которое можно съедать за сутки

Мандарины являются источником большого количества полезных веществ, помогают поддерживать организм в хорошем состоянии. Однако существуют определённые ограничения на то, сколько плодов можно съедать в день, чтобы не навредить печени. Об этом рассказала РИА Новости диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина.

По словам Цапкиной, мандарины являются источником кальция, магния, калия, витаминов D, K, B. Также в них содержится клетчатка, нормализующая работу кишечника, а витамин С укрепляет иммунитет. Кроме того, в комплексе с фитонцидами и эфирными маслами цитрусовые помогают в борьбе с вирусами.

Наличие биофлаваноидов и антиоксиданта бета-каротина предотвращает образование раковых заболеваний, — подчеркнула специалист.

При этом она добавила, что чрезмерное употребление мандаринов может вызвать проблемы с печенью, так как норма фруктозы в день составляет не более 400 граммов. Таким образом, за сутки можно съедать не более четырёх-пяти мандаринов.

Также нутрициолог призвала не забывать о возможных аллергических реакциях. Кроме того, с осторожностью следует подходить к употреблению мандаринов людям, страдающим гастритом.

Ранее диетолог Юлия Чехонина рассказала о том, что наибольшее количество полезных веществ содержится в нешлифованном рисе, например, в буром, красном или чёрном диком.