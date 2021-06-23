Названо идеальное блюдо для жаркой погоды

В случае если температура воздуха на улице превышает 30 градусов тепла, идеальным блюдом для организма является суп. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Арзуманян.

По словам диетолога, в жару повышается потоотделение, таким образом организм поддерживает тепловое равновесие. Но вместе с водой выходят азотосодержащие вещества, минеральные соли, микроэлементы и витамины. Восполнять эти потери лучше всего с помощью супа.

Важно, чтобы рацион в жару содержал оптимальное количество полноценных белков, водорастворимых витаминов, минеральных веществ и меньше насыщенных жиров. С этой точки зрения легкоусвояемые супы являются хорошим выбором, — сказала Арзуманян.

По словам врача, суп может быть как тёплым, так и горячим. В жаркую погоду это блюдо будет стимулировать потоотделение, которое станет оказывать охлаждающее действие. Однако предпочтение следует отдавать холодным супам из шпината или щавеля, гаспачо и окрошке. Но температура блюда должна быть комнатная, слишком холодной еды лучше избегать.

Усвоение холодной пищи требует от организма повышения температуры, поэтому можно почувствовать жар, — сказала специалист.

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