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Российские учёные определили главное преимущество людей с избыточным весом над обладателями идеальной фигуры. Об этом говорится в докладе «Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы».

Проведённое исследование показало, что люди, страдающие ожирением, легче переносят аномальную жару. Дело в том, что удельная теплопроводность жировых тканей ниже, чем других тканей в организме, соответственно, жировая прослойка мешает прохождению тепла во время экстремального повышения внешней температуры.

Ранее считалось, что полные люди рискуют умереть из-за сердечно-сосудистых осложнений во время аномальной жары, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что европейская служба по наблюдению за изменением климата приводит данные, согласно которым июль 2019 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений. В некоторых странах были зафиксированы температурные рекорды. При этом температура в июле 2019 года лишь на 0,04 градуса по Цельсию превысила средний показатель июля 2016 года, который удерживал статус рекордсмена по жаре в глобальном масштабе.