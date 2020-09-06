Названо допустимое количество алкоголя для планирующих ребёнка женщин

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Умеренное употребление красного или белого сухого вина не влияет на яйцеклетки, считает акушер-гинеколог, репродуктолог Гаяне Калоева.

Если говорить откровенно, то я ничего плохого не вижу в бокале вина. Это никак отрицательно не скажется, даже, наоборот, у женщин, которые позволяют себе расслабиться, у них беременности наступают чаще. Потому что те, кто постоянно находятся в напряжении и не позволяют себе ничего, у них слишком высокий уровень контроля. На качестве яйцеклеток это никак не отразится ни в положительную, ни в отрицательную сторону, — сказала врач в беседе с «Ридусом».

Однако будущим мамам не стоит пить больше бокала или двух в день, а от крепких напитков репродуктолог посоветовала воздерживаться кроме исключительных случаев, когда «когда уже очень сильно хочется» и употреблять их в умеренных количествах.

Большее влияние на репродуктивные возможности женщины оказывает её возраст. Гинеколог посоветовала женщинам замораживать свои клетки до наступления 35-летнего возраста, так как после их качество начнёт постепенно ухудшаться.

Возраст влияет на качество яйцеклеток в принципе. После 35 лет их качество начинает снижаться. Поэтому те, кто планируют отсрочить свое материнство, то им тогда лучше заморозить свои яйцеклетки до 35 лет. И потом мы их уже сможем использовать и в 40 лет, и в 50, — прокомментировала врач-гинеколог, — посоветовала Калоева.

Репродуктолог заверила, что не существует определённого продукта, который нужно есть, чтобы сохранить репродуктивное здоровье, поэтому важно просто сбалансированно питаться на протяжении всей жизни.

Как писал NEWS.ru ранее, в минувшем году мамами стали 19 россиянок старше 64 лет. При этом пять из них родили первенца, а три женщины — четвёртого ребёнка. Об этом свидетельствуют данные Росстата.