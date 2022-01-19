Назван процент заразившихся «омикрон»-штаммом в мире

Почти 72% случаев заражения коронавирусом в мире за последний месяц приходятся на «омикрон»-штамм, на штамм «дельта» — 28%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на еженедельный отчёт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), данные для которого представила международная база данных геномов вирусов GISAID.

Из 405 739 [геномных] последовательностей, загруженных в [базу] GISAID, с образцами, полученными в течение последних 30 дней, 291 000 (71,9%) приходится на «омикрон», 113 652 (28%) на «дельту», 47 (меньше 0,1%) на штамм коронавируса «гамма», 10 (меньше 0,1%) на штамм «альфа» и три последовательности представляют другие циркулирующие варианты (включая штаммы «мю» и «лямбда»), — цитируе т агентство сообщение.

Отмечается, что специалисты исследовали образцы, полученные в период с 16 декабря 2021 года по 14 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что число новых случаев заболевания COVID-19, регистрируемых в России за сутки, может к 1 февраля достичь 65 тысяч случаев. Об этом заявил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров. Учёные под его руководством разработали специальную математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed), которая позволяет моделировать и прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца за счёт новых методов прогнозирования значений параметров.

Захаров добавил, что к 1 февраля число одновременно болеющих в РФ достигнет 1 млн человек, а на сегодняшний день это число приближается к 625 000. Согласно расчётам профессора, увеличенные темпы заболеваемости будут фиксироваться до середины февраля и достигнут 110 тысяч человек в сутки, после чего рост прекратится и начнёт убывать.