Названо число россиян, завершивших курс вакцинации «ЭпиВакКороной»

Полный курс прививок от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» закончили около миллиона граждан России. Такое число назвали 14 сентября в «Векторе» Роспотребнадзора. В ближайшее время планируется новая поставка вакцины в регионы, сообщает ТАСС.

Пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» легко переносится и безопасна в применении, — также отметили в «Векторе», ссылаясь на самочувствие тех, кто завершил вакцинацию препаратом.

Новая партия вакцин уже в ближайшее время поступит в регионы, уточнили в центре. В настоящий момент индустриальный партнёр «Вектора» АО «Вектор-БиАльгам» отгрузил для доставки в регионы новую партию препарата.

Отмечается, что в гражданский оборот в ближайшее время поступит 1,3 млн доз вакцины, произведённой по полному циклу.

Ещё 1,3 млн доз отгружено «Нацимбио», — добавили в научном центре.

Препарат «ЭпиВакКорона» был разработан в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Он стал второй российской вакциной от коронавируса. Препарат официально зарегистрировали 14 октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что научный центр не видит оснований для снижения эффективности своей вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» против штамма коронавируса «дельта». Заболеваемость COVID-19 среди полностью привитых «ЭпиВакКороной» составляет менее 1%.