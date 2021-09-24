Названо число россиян с проблемами обоняния без заболевания COVID-19

Примерно 1,4% жителей России имеют проблемы с обонянием ещё не заболев COVID-19. На это влияют такие факторы, как возраст, различные другие заболевания и некоторые другие. Об этом сообщает ТАСС.

На невозможность ощущать запахи, например, в некоторых случаях влияют нейродегенеративные болезни и сахарный диабет. Также негативным фактором может оказаться курение сигарет.

У людей старшего возраста данное расстройство встречается чаще — нарушения обоняния (дизосмия) регистрировались у 50% людей старше 50 лет и у 80% старше 80 лет, — уточнила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция начала по-другому проникать в организм и поражать желудочно-кишечный тракт, а не обонятельные луковицы, поэтому некоторые заражённые COVID-19 продолжают различать запахи. Об этом рассказал главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», инфекционист, врач-педиатр Евгений Тимаков.

По его словам, коронавирус изменил свои свойства и сейчас по-другому воздействует на организм. Больше он затрагивает желудочно-кишечный тракт. Если раньше он чаще поражал верхние дыхательные пути через носоглотку и обладал нейротропным действием, проникал в обонятельные луковицы и поражал их, то сейчас он поражает не только носоглотку, но и кишечник.