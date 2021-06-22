Названо число россиян, принципиально не прививающихся от COVID-19

Более 60% непривитых россиян планируют вакцинироваться от COVID в ближайшее время. Об этом говорится в исследовании аналитического центра Университета «Синергия», которое приводит РИА Новости.

Как узнали специалисты, 74% опрошенных ещё не делали прививку, но большая часть собирается. Из них 35,1% готовы привиться для сохранения работы, а 29,8% — ради здоровья.

16,5% россиян готовы поставить прививку ради избавления от масок и перчаток. Ещё 12,5% хотят полететь в отпуск и только ради этого хотят пройти вакцинацию.

6,1% выразили желание без ограничений посещать музеи, рестораны, кинотеатры, что и станет причиной их вакцинации.

При этом принципиально ставить прививку отказываются 7% россиян, а ещё 12,8% боятся побочных эффектов.

Среди других популярных причин отказа от вакцинации стала уверенность в том, что пандемия закончилась. Так думали 35,2%.

Несмотря на стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, россияне не спешат прививаться. В стране массово развёрнуты пункты вакцинации, а власти на местах всё усерднее подталкивают к необходимости обязательной иммунизации. Вместо того чтобы защитить себя от болезни, некоторые граждане предпочитают нарушать закон и покупать липовые сертификаты, в том числе опасаясь негативных последствий самой прививки. NEWS.ru решил выяснить, что заставляет наших сограждан идти на такие меры, а также насколько оправданны и сами эти страхи, и метод «принудиловки».