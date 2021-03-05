Названо число детей с лишним весом в России

https://static.news.ru/photo/b7d4cee6-7e34-11eb-a8cd-96000091f725_660.jpg Фото: Vasilii Smirnov / globallookpress

20% мальчиков и каждая шестая девочка в российских школах страдают от лишнего веса. А вот излишняя худоба — только у 5% учеников, это в три раза меньше, чем 10 лет назад.

Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал глава Центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк.

В ВОЗ неоднократно отмечали, что дети, страдающие ожирением, более подвержены возникновению различных проблем со здоровьем во взрослом возрасте. В основном это заболевания сердечно-сосудистой системы организма, диабет, нарушения скелетно-мышечной системы и даже онкология.

Ранее NEWS.ru писал, что лишние килограммы более опасны для здоровья мужчин, чем женщин. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина. Она объяснила это гормональными особенностями организма. Избыточный вес только поможет пережить менопаузу представительницам прекрасной половины человечества, так как такие килограммы берут на себя роль эндокринного органа.

У мужчин эту роль на себя берёт живот, который начинает вырабатывать аналоги женских половых гормонов — эстрогенов. В результате падает тестостерон, а он у мужчин отвечает за целый ряд важных вещей, включая сохранение физических параметров и мышц, сказала она.