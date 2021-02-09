Названо безопасное место для размещения роутера в квартире

https://static.news.ru/photo/ca61e26c-6b72-11eb-98a1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роутеры для раздачи Wi-Fi в квартире необходимо устанавливать только в нежилых помещениях, чтобы избежать вредных последствий от воздействия электромагнитного излучения. Об этом рассказал руководитель лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

Специалист отметил, что сертифицированные роутеры для домашнего использования должны быть безопасны, однако всё-таки могут оказывать определённое влияние на головной мозг.

По словам Ястребцева, устройство создаёт излучение в радиусе трёх метров, поэтому его нельзя ставить на рабочем месте и рядом с изголовьем кровати. Желательно роутер устанавливать в коридоре или в любом другом нежилом помещении.

Должно быть метра два-три расстояния до жилых помещений. Не во всех квартирах это возможно, но этого правила надо придерживаться, тогда будет безопасно, — рассказал Ястребцов в интервью радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты по информационной безопасности развеяли распространённый миф о необходимости выключать Wi-Fi-роутер на ночь. Это вовсе не гарантирует защиту от хакеров, пояснили они. Если бы домашнюю сеть атаковали вручную, тогда был бы смысл обесточивать устройство. Однако атаки совершают роботы, которые не работают только днём и в рабочие часы, рассказал специалист по кибербезопасности Олег Седов.