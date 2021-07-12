Названа замена соли для людей с гипертонией

Живущим с гипертонией людям вместо соли лучше пользоваться специями, посоветовала врач-диетолог Елена Соломатина, сообщает «Москва 24». Солёная еда может повысить давление, а без добавок вообще пища будет пресной, объяснила она такой выбор.

Помимо питательных веществ, от еды нам нужно, чтобы она дергала за те струнки в головном мозге, которые давали бы нам более широкую палитру ощущений. Мозг откликается более активно на множество раздражителей, среди которых и специи, придающие вкус даже самой пресной еде без соли, — сказала Соломатина.

Она добавила, что приправы могут быть острыми и нет, они помогают быстрее наедаться и наслаждаться пищей.

Ранее Елена Соломатина посоветовала соблюдающим пост гражданам включить в рацион пищу, содержащую белок, витамин A, цинк, селен и жир. По её словам, такие продукты помогут восполнить необходимый запас питательных элементов.

В свою очередь диетолог Ева Шишова заявила, что картофельные чипсы можно заменить яблочными или чипсами нори. По её мнению, россияне любят картофельные чипсы из-за усилителей вкуса и большого количества соли. Диетолог подчеркнула, что продукты с такими ингредиентами лучше вообще исключить из рациона, так как они наносят вред организму.