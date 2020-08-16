Названа убивающая коронавирус ткань

https://static.news.ru/photo/35fa4c08-e036-11ea-93eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из Агентства общественного здравоохранения Канады и Манитобского университета выяснили, что хлопковые ткани не пускают коронавирус на тело человека. COVID-19 распадается на них менее чем за сутки.

При попадании на ткань из стопроцентного хлопка вирус деградировал менее чем за сутки, — цитирует исследователей газета «Известия».

Специалисты выяснили, что причиной такого поведения коронавируса является его боязнь влаги.

Завкафедрой декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля Российского госуниверситета Косыгина Ирина Рыбаулина пояснила, что волокна хлопка имеют длину не менее 20 мм. Они несколько раз скручены вокруг своей оси, поэтому ткань медленно сохнет.

Также учёные подтвердили пользу медицинских масок, которые неплохо защищают от проникновения в организм COVID-19. При этом они рекомендуют отдавать предпочтение медицинским повязкам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные выдвинули новую версию появления смертельной инфекции. Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мог адаптироваться к организму человека ещё в 2012 году. Это выяснили биолог Эллисон Уилсон и вирусолог Джонатан Латэм. В настоящее время среди учёных нет консенсуса по поводу происхождения коронавируса.